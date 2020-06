Qué fue de Natalie Imbruglia, 23 años después de su éxito "Torn"

A finales de los años 90, la británica-australiana de grandes ojos azules Natalie Imbruglia acaparó las emisoras de radio de todo el mundo con el pegadizo himno de desamor "Torn", pero pese a ese "hit" internacional, la cantante no logró desarrollar una carrera musical estable.

Aunque el rostro angelical de Imbruglia y su suave voz recorrieron el planeta en 1997, año en el que se lanzó "Torn", Australia, el país que la vio nacer, ya la reconocía por su paso por la exitosa telenovela australiana "Neighbours", que también llegó a ser muy popular en el Reino Unido.

Su carrera comenzó en el mundo de la actuación, después de que a los 16 años dejara los estudios de lado para dedicarse a la interpretación, y tras un paso por la serie que duró dos años, se lanzó a conquistar las listas de éxitos.

Curiosamente, la base de su éxito, "Torn", ni siquiera era una canción original, sino una versión de una pieza lanzada un par de años antes por el grupo "Ednaswap".



Sin embargo, fue el toque pop y el dominio de la guitarra acústica del "Torn" de Imbruglia lo que convenció al público, especialmente del Reino Unido, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, EE.UU., Islandia y Suecia, donde se llegó a situar en lo más alto de las listas de éxitos.



Poco después, su disco "Left In The Middle" cosechó un par de éxitos más, pero el álbum que presentó en 2001, "White Lilies Island", pasó mucho más desapercibido.



No fue hasta 2005 cuando lanzó otro disco, "Counting Down the Days", con alguna canción que se llegó a escuchar con insistencia en las radios del Reino Unido, como "Shiver", y a finales de 2009, tras romper con su segunda discográfica, llegó el álbum "Come to Life", que fue recibida con escaso entusiasmo en su país natal.



Tanto así que los planes de lanzarlo en el Reino Unido fueron retrasados, y después cancelados.



Ese fracaso llevó a Imbruglia a tomarse un descanso del mundo de la música de cinco años, hasta 2014, cuando lanzó su quinto disco de estudio, "Male", compuesto por una serie de versiones de éxitos de cantantes masculinos que tampoco hizo mucho ruido.

En 2018, anunció en las redes sociales que sacaría al mercado nuevas canciones en 2019, pero eso luego se retrasó a 2020 tras firmar nuevamente con su discográfica original, BMG, lo que llevó a que se volviera a posponer la fecha a 2021.Al margen de la música, la cantante y actriz llegó a participar en algún programa televisivo en 2010 y 2011, y después de eso prácticamente desapareció de la pequeña pantalla.Pese a nacer en Australia, se mudó al Reino Unido en los 2000, una situación que precipitó en 2008 el divorcio de su marido, el australiano Daniel Johns, después de cinco años de matrimonio, ya que él residía en su país.La cantante ha utilizado su fama para impulsar campañas solidarias relacionadas, por ejemplo, con el cáncer de mama, pero ha apoyado sobre todo la iniciativa de la reconocida doctora británica Catherine Hamlin para evitar y tratar la fístula obstétrica en Etiopía.Además, Imbruglia forma parte de la creciente tendencia de las celebridades de dar voz a campañas que tratan de proteger el medioambiente, y es embajadora oficial de la Fundación para la Conservación de las Islas Eolias, un archipiélago volcánico situado al norte de Sicilia con un frágil ecosistema.Hace tan solo siete meses, la artista, de 45 años, fue madre por primera vez, cuando dio la bienvenida al mundo a Max Valentine Imbruglia en octubre de 2019: "Mi corazón va a explotar", dijo en las redes sociales.En esa misma plataforma, anunció en julio de 2019 que estaba embarazada, algo que confesó había querido "durante mucho tiempo": "Soy afortunada que esto ha sido posible con la ayuda de la fecundación in vitro y un donante de esperma. No voy a decir nada más públicamente".Desde que se ha convertido en madre, Imbruglia publica en Instagram fotos que reflejan una vida plácida en la campiña inglesa, rodeada de naturaleza y acompañada por su querido perro Mr. Wilson.Junto a ellas, instantáneas que muestran el estudio de grabación improvisado que ha montado en su casa durante la pandemia del coronavirus para continuar trabajando en el álbum de 2021.