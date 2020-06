¿Qué desató la pelea entre Alejandra Ávalos, Laura Flores y Erika Buenfil?

CIUDAD DE MÉXICO. - Alejandra Ávalos sorprendió a más de una persona el pasado lunes luego de que, sin motivo aparente, platicara durante una entrevista para ‘Venga La Alegría’ sobre el maltrato que vivió por parte de Laura Flores y Erika Buenfil.

"Se encargaron de hacerme la vida pedazos en muchas oportunidades, me trataron mal en su momento, me ofendieron", señaló Ávalos sobre Buenfil y Flores, "Ellas eran privilegiadas, intocables y yo no; yo vengo de abajo, me la partí sola, nadie me ayudó ni tuve padrinos y eso les daba mucho coraje", afirmó la actriz.

Claro que las respuestas de ambas famosas no se hicieron esperar comenzando con Erika, quien acudió a su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer su postura mediante un ‘live’.

‘‘Es feo que digan cosas que no son ciertas. Yo tuve una vida de la que no me arrepiento, tuve gente me quiso, gente que no me quiso, pero a estas alturas del partido, a esta edad, con el esfuerzo con el que todos luchamos por salir día a día adelante hay cosas que no se valen", dijo Erika.

"Soy una mujer con muchos años de carrera y con muchos años de trabajo, hoy tengo un hijo, soy madre soltera. Y nada más. Dejen de molestar, yo no molesto ni me meto en la vida de nadie", agregó.

Más tarde Flores acudiría de igual manera a su cuenta oficial de Instagram para publicar un video en el que se le puede ver tranquila y sin ánimos de volver el asunto más grande, pues aseguró que sólo tiene recuerdos lindos de Alejandra.

"Casualmente ayer estaba yo escaneando todos esos recortes de periódico que va uno acumulando con tantos años de carrera y me dio mucho gusto ver entre tantas cosas y en los álbumes personales fotos de Valentina, su hija. Valentina tendría 4 o 5 años y estábamos en un cumpleaños de mi hija en casa, María, que también estaba cumpliendo por ahí cuatro o cinco años. Y también me tocó la fortuna de que Ale me invitó a su boda, una boda preciosa, donde se casó ella vestida de rojo. Se casó un 14 de febrero, me acuerdo perfecto. El caso es que yo los recuerdos que tengo de las veces que hemos trabajado juntas son lindos la verdad", expresó.

"Me sorprende esto pero la verdad yo lo único que quiero, no quiero ni siquiera contestar por qué dijo esto o por qué dijo lo otro, es decir que Ale para mí es una gran artista, una gran cantante, preciosa, guapísima, siempre lo ha sido. Yo creo que la belleza no tiene nada que ver con si tienes grasa o no tienes grasa en el cuerpo, eso es una estupidez, o sea tengo 56 años y no voy a estar pensando en eso, pero tampoco cuando era joven pensaba en eso. Gracias a Dios siempre desde chava he sido una mujer inteligente y respetuosa porque así me educaron en mi casa", finalizó Laura.

Cabe señalar que hasta el momento Alejandra Ávalos no ha hablado respecto a la contestación de sus colegas.