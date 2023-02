¿Qué canciones cantó Rihanna en el medio tiempo?

Tijuana, Baja California.- La cantante Rihanna volvió a los escenarios después de 7 años, este regreso fue a lo grande en el Super Bowl LVI.

La artista barbadense inicio su presentación con el tema 'B*tch Better Have My Money' en el centro del escenario sobre una plataforma con una vestimenta color rojo y aparentemente en estado de embarazo.

"Where Have You Been Only Girl (In the World)", "We Found Love" "Rude Boy" , "Nobody's Business" ,"Pour It Up", "Live your life" y "Umbrella" fueron algunas de las otras canciones que se escucharon en este gran evento.

Finalmente, concluyó su presentación con la interpretación de "Diamonds" mientras se elevaba nuevamente sobre la plataforma y era acompañada de fuegos artificiales.