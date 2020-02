Que Irina Baeva no recuerda cuándo inició su romance con Gabriel Soto

A pesar de que Irina Baeva y Gabriel Soto siguen mostrándose muy enamorados y asegurando que su relación está mejor que nunca, en una reciente entrevista para el programa Hoy, la actriz rusa sorprendió al dudar sobre la fecha en que inició su romance con el mexicano.

Ante la controversia que surgió con la ruptura de Gabriel y la madre de sus hijas, Geraldine Bazán, sobre todo luego de que la también actriz mexicana acusara a Baeva de ser la tercera en discordia en su matrimonio, ahora Irina deja en duda esta versión al titubear sobre la fecha en que comenzó su relación sentimental con Soto.

A la pregunta directa de Andrea Escolona sobre si tenían un año de ser pareja, Irina dijo: “no, más, como… 2… 14 de febrero fue cuando presentamos la portada, la de Hola”, a lo que Escalona agregó: “¿y de ahí lo cuentas?”, a lo que Baeva replicó con una sonrisa nerviosa: “más o menos”.

Cambiando de tema, Baeva dejó entrever que no quita el dedo del renglón y a pesar de no ser el momento, no descarta que en un futuro pueda casarse y formar una familia con Gabriel.

Finalmente, Irina Baeva manifestó que por respeto a las hijas de su novio y también al de Gabriel y Geraldine, no hablará de su relación con las menores, y únicamente dirá que se lleva muy bien con ellas.