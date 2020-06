¡Que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ya viven separados!

A casi tres meses de anunciar su separación, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ya viven separados, así lo confirmó la actriz durante una entrevista con Larsavisión.

La hija de Eugenio Derbez reveló que, a pesar de lo se pueda pensar, su rompimiento con Mauricio no le afectó a su hija Kailani. “Como somos muy buenos amigos y la verdad nos amamos mucho y nos llevamos tan bien, hay una parte en la que ella no notó ningún tipo de cambio en papá y mamá”.

“Digo va a sonar un poco loco, pero para ella la dinámica casi no ha cambiado, entonces eso también ha sido muy interesante porque no es que no haya cambiado nada, digo papá y mamá se siguen viendo un día si un día no...”, agregó.

Por estos motivos, Aislinn considera que su hija no ha resentido para nada su separación con Mauricio. “Ahorita por ejemplo en esta cuarentena que no estamos trabajando nos las llevamos mitad y mitad. Yo la veo un día, él la ve otro día, yo la veo un día... Entonces como somos muy amigos, nos amamos mucho y nos llevamos tan bien que hay una parte de cómo ok, papá tiene otra casa y mamá sigue en el mismo lugar, pero es el único cambio…”.

Previo a esto, la artista aseguró que su relación con Ochmann está en los mejores términos. “Creo que en mi caso somos muy afortunados de que muchas veces no es lo común, pero ha pasado que gracias a que cada quien trabaja su parte por medio de terapia, siempre estamos de acuerdo en casi todo y de formas muy amigables”.

Por último, Derbez reflexionó sobre este tema y confesó sentirse afortunada de la manera en que ha vivido este proceso con su ex, pues reconoce que su separación amistosa es poco común en las familias, por lo que agradece que su hija pueda vivir de esta manera su truene amoroso con el también actor.