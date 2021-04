¡QUÉ TE PASÓ! Zac Efron aparece con rostro nuevo y desata burlas

CIUDAD DE MÉXICO.- En Hollywood es común que los artistas se realicen retoques estéticos; sin embargo, cuando se hace un mal trabajo, se nota y mucho.

Este habría sido el caso de Zac Efron, uno de los famosos más atractivos del medio, quien lejos de derretir los corazones de sus fans, ahora los dejó en shock y desató burlas en redes con su nuevo rostro.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El protagonista de “High School Musical” participó en “Earth Day! The Musical”, un video de Facebook Watch en el que varios artistas se sumaron para reflexionar sobre el medio ambiente como Steve Aoki, Justin Bieber y Maluma.

Sin embargo, el mensaje ecológico pasó desapercibido para los fans de Zack Efron cuando lo vieron con el rostro diferente. No sólo fue evidente que se hizo alguna cirugía plástica y tratamiento facial, sino que, según sus seguidores, se “desgració la cara”, notándose hinchada y m al proporcionada.

Obvio esta foto de Zac Efron no es real, verdad? pic.twitter.com/NoOlfWawpm — Juan Camilo A. (@camilin_av) April 23, 2021

Incluso, a modo de broma, muchos compararon el nuevo rostro de Zac Efron con el de “Calamardo Tentáculos”, de “Bob Esponja”.

Confirman a Zac Efron para el papel de Calamardo Guapo en el Live Action de Bob Esponja������ pic.twitter.com/53AeAYTvEv — Lalo ❌ (@lalolnd) April 23, 2021

“No le pido nada a Dios, sólo que Zac Efron vuelva a ser guapo”, “Me voy unos días y Zac Efron se desgracia la cara”, “Voy a demandar al cirujano plástico de Zac Efron”, “¿Qué te pasó en la cara?”, son varios comentarios que se desataron en redes sociales.

el cirujano q le jodió la cara a Zac Efron pic.twitter.com/X3hXva9nGC — αпα ρασℓα ❀ (@Equissoypao_) April 23, 2021

Zac Efron como lo ven todos / como yo lo veo pic.twitter.com/mo1z7MC3Op — PAIMON (@paimonwtf) April 23, 2021

Zac Efron quer ser o novo Ken Humano! pic.twitter.com/Tt8PP0fZZm — Rafael Leal (@RAFAELLEAL777) April 22, 2021

tampoco se nota tanto el cambio de zac efron pic.twitter.com/SIbKf4L15M — barbs (@illicitsffairs) April 23, 2021

Hasta ahora, Zac no ha dado explicaciones sobre lo ocurrido en su rostro y continúa trabajando en la segunda temporada de “Down to Earth with Zac Efron”, una serie documental que Netflix estrenó en 2020, registrando sus viajes alrededor del mundo desde una perspectiva ambientalista.