Puedo trabajar hasta un día antes del parto: Claudia Cervantes

Claudia Cervantes está en el segundo trimestre de su embarazo, pero ella no es de las que se sientan a disfrutar ver crecer su vientre, todo lo contrario, anda de un lado a otro impulsando los proyectos que trae en manos.



"Seguiré trabajando hasta que el doctor y mi cuerpo me digan que es sano para el bebé. Yo sé que viene muy bien y el tipo de trabajo que yo hago no me impide estar embarazada, puedo trabajar incluso un día antes de la labor de parto. (El bebé) No ha sido un impedimento, es más una motivación".

Mientras el momento de recibir a su hijo Santiago llega, Claudia sigue en temporada con su obra "Soltera pero no sola" en Teatro Bar El Vicio, los días 21 y 28 de noviembre y 5 de diciembre.

"Es 'Soltera pero no sola, reloaded', no le quise cambiar el título porque queda más que nunca, porque no estoy sola, siempre me he tenido a mí, a Dios y ahora un bebé. 'Reloaded' es una broma, por recargada, y sí le agregué una secuencia en la lógica del personaje donde la locutora de la 69.G está embarazada, es lo increíble de poder ser la autora-productora, así la obra está a merced de la actriz y no sólo la actriz a merced de la obra".

La también cantante compartió que al subir al escenario experimenta otra clase de sensibilidad. Ahora tiene que poner más atención a sus emociones para que la reacción de su personaje sea siempre natural, porque hay textos que esta vez tienen un significado diferente para ella.

Cervantes asegura que no hay arrepentimiento por su embarazo porque fue algo que decidió libremente y de manera responsable, "fue planeado y más que deseado".

Claudia no se queja del complicado proceso que tuvo que pasar para concebir a su hijo, desde la aplicación de inyecciones hasta la implantación del embrión. Asegura que eso la fue preparando para vivir conscientemente esta nueva etapa.

"Ha sido más bonito de lo que imaginaba. Siempre te platican de mil achaques, pero estaba consciente que los cambios en el cuerpo traen ciertos síntomas, pero en mi caso ha sido relajado, he estado muy abierta a disfrutar el proceso y creo que también la tranquilidad emocional hace que los síntomas del embarazo sea más leve".

La llegada de su hijo Santiago le ha brindado inspiración para comenzar a escribir un libro, en el cual compartirá con sus lectoras y lectores el paso a paso que la llevó hasta la concepción de su bebé y su llegada, por lo cual estará terminado hasta que pase su cuarentena post parto.

"Uno siempre crea desde el corazón, sin pretensiones. Sí con una visión, pero hasta que no lo estrenas puedes medir el impacto en la gente, si conecta o no".

Pero Claudia no para en proyectos. Además de la obra y el libro se prepara para tener una participación especial en el filme "Sin hijos", de Roberto Fiesco, donde curiosamente su personaje no está embarazado pero eso no es problema, porque aún puede disimular su vientre. Ella tendrá su llamado antes de que termine noviembre.

El cuidado de su hijo cuando ella trabaje es algo que Claudia ya tiene fríamente calculado. Hace año y medio creó la aplicación Nannapp, con la cual lo padres de la Ciudad de México y el Estado de México pueden encontrar una niñera confiable y preparada cercana a su casa. Así que el pequeño Santiago tendrá un ejército de nanas que lo cuiden, mientras el proyecto de expandir su zona de atención al interior del país llega, así de inquieta es su mamá.