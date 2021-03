Publican el último disco de Chris Cornell, estrella del “grunge” de los años noventa

CIUDAD DE MÉXICO.- El álbum bajo el título “No One Sings Like You Anymore” se publicó este viernes 19 de marzo en formato CD y LP, disco póstumo de Chris Cornell, alma de la banda Audioslave, fallecido en 2017 a los 52 años.

Dicho álbum estará integrado por una selección de 10 canciones versionadas por el artista estadounidense, ordenadas por él mismo para homenajear a las figuras y canciones que lo inspiraron a lo largo de su vida.

Se ha confirmado que también formará parte del repertorio la versión que hizo de “Patience” de Guns N´Roses, publicada el año pasado, en conmemoración del que hubiese sido su cumpleaños, la cual logró posicionarse como número 1 en Estados Unidos.

Todos nosotros podríamos usar su voz para ayudar y animar a la gente este año. Estoy tan orgullosa de él y de este disco maravilloso que para mí ilustra por qué siempre será querido, honrado y una de las mejores voces de nuestro tiempo", declaró a la discográfica su viuda, Vicky Cornell, impulsora del proyecto junto a sus hijos Toni y Christopher.

La vida de Chris Cornell se vio envuelta en distintos problemas

Nacido en 1964 en Seattle, comenzó en la música a los 7 años tocando el piano. En 1984 formó la banda Soundgarden, la cual desempeñó un papel importante en el movimiento del “grunge” de los años noventa.

El grupo se disolvió en 1997 y en 2011 se unió con tres exmiembros para formar Audioslave.

En 2017, mientras se encontraba de gira con su antigua banda, Cornell se suicidó en la habitación de un hotel de Detroit, donde su cuerpo fue encontrado inconsciente en el suelo del cuarto de baño con una cinta alrededor del cuello, según declaró el departamento de Policía.

A 4 años de su muerte su música sigue siendo tendencia y sus canciones recordadas por todos sus fanáticos y seguidores. El nuevo álbum recopila su trabajo y llega como regalo para los fans que han estado pasando por tiempos difíciles durante la pandemia.