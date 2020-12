Publica Lupillo Rivera video inédito de Jenni Rivera a 8 años de su muerte

Ciudad de México.-A ocho años del trágico deceso de la cantante Jenni Rivera, tanto familiares como seguidores de la llamada “Diva de la Banda” han realizado diversas actividades para conmemorar la memoria de la cantante de música regional mexicana.

Sin embargo, el que sorprendió al revelar que publicaría un video inédito de la artista fue Lupillo Rivera, quien a través de su cuenta de Facebook mostró las imágenes de la ocasión en que compartió el escenario con su hermana durante una de sus presentaciones.

“El Video INÉDITO de JENNI RIVERA y LUPILLO RIVERA en Rodeo Texcoco EXCLUSIVO para ustedes mi gente. ¡Atención! Este video es exclusivo para las redes sociales de Lupillo Rivera (Contenido protegido por derechos de autor). Para obtener una licencia de uso DM”, escribió el cantante junto al video.

Además de aparecer en el escenario junto a Lupillo, en el clip también se ve a Jenni explicando su decisión de darle una sorpresa a su hermano y acudir a uno de sus conciertos.

“Es rara la vez que yo no esté trabajando cuando él está trabajando, entonces dije, voy a tomarme el tiempo porque él se lo merece, él ha estado conmigo, en los momentos más difíciles de mi vida él hace esto que yo hice ahora, y yo me quedo chillando y yo me quedó llorando pensando ‘mi hermano se tomó el tiempo de venirme a ver cantar y de venir a abrazarme’, entonces hoy vine yo a pagarle las muchas que él ha hecho por mí”, explicó en aquella ocasión.