Proyectarán en Venecia cinta restaurada de ‘Ensayo de un crimen’

Roma, Italia

La película "Ensayo de un crimen" (1955) de Luis Buñuel y restaurada por la Cineteca Nacional de México será proyectada en la Mostra de Venecia, que tendrá lugar entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre, informaron hoy sus organizadores.

Esta comedia negra, también conocida como "La vida criminal de Archibaldo de la Cruz", fue realizada por Buñuel en México y ahora ha sido restaurada por la cineteca mexicana en colaboración con el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Será proyectada en la sección "Venezia Classici" de la Mostra, que desde el 2012 presenta como estrenos mundiales una selección de las mejores restauraciones realizadas en el último año.

La obra del maestro español no será la única que podrá disfrutarse en el Lido veneciano, sino que habrá veinte firmadas por grandes figuras del Séptimo Arte.

Destaca "Lo sceicco bianco" (1952) de Federico Fellini, estrenada aquel año precisamente en la Mostra veneciana y que se podrá ver ya restaurada como parte de los preparativos del centenario del maestro del neorrealismo italiano.

También estará presente Bernardo Bertolucci, fallecido el pasado noviembre, y del que se proyectará su ópera prima, "La commare secca" (1962), basada en una historia de Pier Paolo Pasolini, así como "Strategia del regno" (1970).

Además se mostrará la restauración de "La muerte de un burócrata" (1966), realizada por el cubano Tomás Gutiérrez-Alea "Titón", y una versión renovada de "New York, New York" (1977) de Martin Scorsese.

Completan la lista de películas que serán visionadas en esta sección "The incredible shrinking man" (1957) del estadounidense Jack Arnold, "Le passage du Rhin" (1960) del frencés André Cayatte o "Maria Zef" (1982) del italiano Vittorio Cottafavi.

Así como "Crash" (1996) del canadiense David Cronenberg; "Francisca" (1982) del portugués Manoel de Oliveira; "Khaneh siah ast" de la iraní Forough Farrokhzad; "Sodrásban" del húngaro István Gaál, "Tappe-Haye marlik" del iraní Ebrahim Golestan o "Out of the blue" (1980) del estadounidense Dennis Hopper.

Y por último "Extase" (1932) del checo Gustav Machatý, "Mauri" (1988) del neozelandés Merata Mita; "Tiro al piccione" (1961) del italiano Giuliano Montaldo; "Kalina krasnaya" (1973) del ruso Vasily Shukshin, y "Way of a Gaucho" (1952) del galo Jacques Tourneur.