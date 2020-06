Protagoniza Bárbara de Regil nueva polémica, ahora por unas medias

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil de nuevo desata polémica en redes sociales, esta vez al lado de su hija Mar Alexa.

Bárbara subió una imagen a Instagram en la cual luce unas medias de la firma italiana Fendi y un collar de Chanel; las primeras valen casi 7 mil pesos y el collar 14 mil pesos; y su hija usa medias Gucci.

La cosa no hubiera pasado a mayores si no escribe que lo material no importa, "lo esencial es valorar a las personas que se tienen en la vida".