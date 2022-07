Protagonistas de 'House of the Dragon' esperan que inspire a las mujeres

Ciudad de México.- "House of the Dragon" ("La casa del dragón"), serie derivada de “Game of Thrones” se estrenará en agosto a través HBO Max y fue presentada en la Ciudad de México.

Los actores británicos Matt Smith y Fabien Frankel se mostraron emocionados de estar por primera vez en la capital del País para promocionar el programa.

Smith y Frankel dijeron que esperan que la serie inspire a mujeres de todo el mundo ante la situación de violencia que las amenaza en la actualidad.

"Creo que hay tantos personajes femeninos fuertes en este show, Olivia Cooke, Milly Alcock, Emma D'Arcy, Emily Carey, muchas otras, que si fuera una mujer joven o un hombre joven las admiraría muchísimo. Espero que el show empodere a mujeres de todo el mundo", contestó Frankel en su paso por la alfombra negra de la presentación de la serie.

Serie derivada de “Game of Thrones”

La serie derivada de “Game of Thrones” (2011), que sigue la vida de la familia Targaryen 270 años antes de la existencia de Danerys, no deja de ser una historia llena de violencia, pasión y conflicto, donde la lucha por el reinado se disputará entre hombres y mujeres, teniendo las segundas, una desventaja mayor.

Fotos: EFE

"Es un mundo muy complejo y es una historia muy violenta la que estamos contando, pero finalmente creo que también se trata de mujeres verdaderamente fuertes, interpretadas por dos actrices súper poderosas, espero que puedan tomar mucha inspiración de esta serie", respondió Matt.

Los actores aseguraron que una de las razones que los llevó a elegir ser parte de la serie fue el gran elenco que conforma esta esperada precuela, así como el profundo universo interno de sus personajes.

"Los personajes van de los dos lados", respondió Frankel sobre la bondad o la maldad que habitan en Daemon Targaryen (Matt) y su personaje, Criston Cole.

Exigente preparación física

Asimismo, expresaron que lo único que les tocó sufrir durante el rodaje de "House of the Dragon" fue la exigente preparación física que les suponía encarnarlos.

"Tenía que usar una peluca todos los días y el maquillaje se llevaba una hora y media, además tenía que quedarme quieto y eso es difícil", expresó Smith.

"Yo además uso una armadura, y encuentro muy difícil el tener que quedarme parado y lo tuve que hacer mucho", añadió Frankel.

"House of the Dragon" se estrena por HBO Max

La serie basada en la novela "Fuego y sangre", del autor George R. R. Martin, llegará a las pantallas de HBO Max el 21 de agosto y no será la última producción derivada de la historia principal pues la plataforma ya está desarrollando otra serie sobre la novela corta "Dunk y Egg".

Además de Matt y Fabien, por la alfombra desfilaron personalidades como Ana Valeria Becerril, Alex y Celia Lora o el recién llegado futbolista Dani Alves, quien se negó a acercarse a la prensa local, entre otros.