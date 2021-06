Protagonista de "Arrow" es bajado de avión por discutir con su esposa

ESTADOS UNIDOS.- La estrella de "Arrow", Stephen Amell, fue sacado de su vuelo con destino a Los Ángeles, después de presuntamente tener un altercado con su esposa, se le dijo a Page Six.

Amell, que volaba en Delta de Austin a Los Ángeles después de asistir al Festival de Televisión ATX durante el fin de semana, fue retirado después de que una azafata le pidiera varias veces que se calmara al tiempo que le gritaba a Cassandra Jean Amell mientras parecía borracho.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Nos dijeron que un mariscal del aire y otros tres auxiliares de vuelo lo escoltaron fuera del avión. Después del incidente, Cassandra y sus acompañantes se quedaron en el vuelo y se dirigieron a Los Ángeles.

Un portavoz de la aerolínea confirmó que ocurrió un incidente y le dijo a el portal Page Six en un comunicado: “El vuelo 966 de Delta el 21 de junio tuvo una breve demora de salida de ocho minutos después de que un cliente rebelde fuera desembarcado de la aeronave antes de la salida en Austin. El vuelo llegó antes de lo previsto en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles".

Amell emitió un comunicado en Twitter el miércoles por la mañana, diciéndoles a los fanáticos que dejó que sus emociones "se apoderaran" de él.

La actriz Cassandra Amell (esposa del actor Stephen Amell) interpretará a Nora Fries, la esposa de Mr. Freeze (sin embargo, se ha confirmado que Mr. Freeze no va a aparecer) #Batwoman #Supergirl #Arrow #TheFlash pic.twitter.com/lLrFsIVlFj pic.twitter.com/rgJiEiSpO4 — Batwoman Spain (@BatwomanSpain) September 14, 2018

“Mi esposa y yo discutimos el lunes por la tarde en un vuelo de Delta de Austin a Los Ángeles. Me pidieron que bajara la voz y lo hice ”, tuiteó. “Aproximadamente 10 minutos después me pidieron que dejara el vuelo. Y lo hice de inmediato. No me sacaron a la fuerza.

“Volví a reservar en un vuelo de Southwest 2 horas después y viajé a casa sin ningún otro problema”, continuó su declaración. “Dejé que mis emociones se apoderen de mí, fin de la historia. Debe ser un ciclo de noticias lento".

La estrella de "Heels" apareció en los titulares en el otoño después de afirmar que "no tenía idea" de dónde había contraído el COVID-19, pero las fuentes le dijeron a al portal de espectáculos Page Six que organizó una fiesta de cumpleaños para su esposa ese mismo mes, un hecho que convenientemente omitió. de su historia sobre el coronavirus.

"Organizó una ... fiesta de cumpleaños en Palm Springs", dijo una fuente en ese momento, aunque la fuente agregó que no está claro si Amell lo contrajo, si tuvo la enfermedad durante la fiesta o si la contrajo después.

Amell, de 40 años, y Cassandra se casaron el día de Navidad de 2012. Comparten a su hija de 7 años, Maverick Alexandra Jean Amell.