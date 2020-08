Promueve Laura G la lactancia materna a través de sus redes

CIUDAD DE MÉXICO.- La semana mundial de la lactancia materna se celebra del 1 al 7 de agosto, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Consciente de esto la conductora de televisión Laura G promovió a través de su cuenta de Instagram esta actividad que tanto favorece a las madres e hijos.

Al tiempo que muestra varias imágenes, Laura G escribió en su perfil personal, "Me uno en esta semana recordando aquellos bellos momentos en donde aún seguía con la lactancia. Para llegar a lactar con esa paz pase por mucho dolor , frustración, grietas, mastitis ¡TODO!", explica la conductora.

Laura G platicó a sus seguidores porque persistió en la lactancia materna, "Pero tenia en mente algo muy importante: es el mejor regalo para mis hijos", dice la conductora de televisión y radio, a lo que agregó, "¿A veces no quería? Por supuesto, a veces estaba cansada, en medio de gente , en el trabajo, en un avión , de viaje etc. Pero cada día me convencía de que era lo mejor".

La conductora explica qué llevo este proceso de la mano de expertos, para lograr hacer de esta actividad un recuerdo satisfactorio y su bebé lograra el mayor provecho."He aprendido mucho gracias a mi asesora Lactare quien desde el primer día de mis hijos me apoyó en cada momento con tantas dudas que tenía", explicó Laura G y afirmó, "Hay muchas mujeres apoyando en la lactancia, no duden en contactarlas, hace toda la diferencia".

Mamás que tengan coronavirus, pueden lactar sin preocuparse >> https://t.co/kqXFFj4AcN pic.twitter.com/c19J0I9hms — Laura G (@LAURAGII) August 1, 2020

Para cerrar su post, Laura G agradece a su esposo, un pilar de apoyo invaluable en su proceso. "Gracias Esposo por apoyarme, no hay nada como sentir el apoyo en casa", expresó la conductora y afirmó, "Por último... La lactancia materna no es una competencia, cada mamá y bebé deciden el tiempo de su lactancia no te hace mejor mamá lactar 2 años o 6 meses".

En su perfil de Instagram Laura G compartió algunas recomendaciones de expertos en lactancia materna y les agradeció por su entrega a la causa. "Gracias a su entrega con el tema comencé a involucrarme más y más. Muchos Beneficios con la lactancia", puntualizó.