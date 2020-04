"Prometo no matarlos de una intoxicación", Ximena Sariñana quiere cocinar para fans

Cd. de México, México.- Ximena Sariñana se unió a los conciertos virtuales en los que han participado algunos famosos en las semana de encierro, pero no sólo compartió su música, también las buenas experiencias que ha tenido cocinando, al grado de que está impaciente por prepararles algo a sus seguidores.





Mi hija cumplió años y le hice un pastel de chocolate. No se quejó porque no puede, pero la única otra persona que lo probó tampoco se quejó y eso es un éxito para mí.





"No puedo esperar a que esto pase para cocinar a la gente que quiero y tal vez en una dinámica con fans. Les prometo no matarlos de una intoxicación", dijo entre risas.



Esto lo compartió la intérprete durante el concierto online que realizó este domingo como parte de la iniciativa "Chingones Unidos Por México", organizado por una cervecera.



Durante casi una hora de show, y ante casi 2 mil personas conectadas, la intérprete entonó versiones a piano de diez de sus temas y admitió que con ese instrumento nunca había entonado "Sin Ti No Puede Estar Tan Mal", "Casi Sin Querer", "TBT 4 EVER".



"Como podrán ver, hay muchas primeras veces en este show, pero está increíble porque así es que uno crece", compartió la cantante a media presentación, que arrancó a las 17:00 horas.



Desde su casa y con el apoyo de únicamente dos personas, la cantante repasó su trayectoria desde su disco Mediocre con el tema homónimo y su sencillo "Vidas Paralelas".



Después de 10 canciones, la también actriz complació a quienes la han visto en la tercera temporada de La Casa de las Flores, pues en un guiño a la serie cerró su presentación con "Cosas del Amor".