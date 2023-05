Prometida de Carlos Parra rinde un emotivo mensaje al cantante en su último adiós

CIUDAD DE MÉXICO.-Lilian Griego despidió a su prometido Carlos Parra, vocalista del grupo de regional mexicano Los Parras, quien falleció en un trágico accidente automovilístico el día domingo, le dedicó un emotivo discurso en su funeral.

Carlos Parra y Lilian Griego fueron pareja durante tres años y recientemente se habían comprometido, en redes sociales sus fotografías rondaban donde se dedicaban mensajes de amor.

La influencer publicó algunas palabras a Carlos desde su perfil de Instagram acompañado de un pequeño video donde se podía ver a los dos pasando lindos momentos, pero fue durante el funeral se despidió de él dedicándole unas hermosas palabras.

El evento se llevó a cabo a las 4 de la tarde y finalizó a la 1 de la mañana en el Legends Event Center, ubicado en Phoenix, ciudad natal de la agrupación.

A través de TikTok comenzaron a circular algunos videos y fotografías del funeral, en donde se alcanza a percibir a los integrantes y hermanos de vocalista, Cristhian y César.

Además de personas cercanas a la familia y por supuesto a Lilian, quien se ve sumamente afectada por la partida de Carlos.

Entre ello, salió a la luz el clip en el que la influencer habló desde el corazón frente a los asistentes:

"Se me hace muy difícil ahorita decir palabras, pero estoy haciendo un esfuerzo porque a mi niño le gustaba que le dijera cosas bonitas todo el tiempo…", comenzó.

Lilian agregó que:

"Quisiera que esto no fuera real, pero tuve la fortuna de amar a este niño y ser amada por él. Siempre me llenaba de amor, a todos hacía reír, siempre se la pasaba bailando, cantando y ahora no sé qué voy a hacer sin él, era mi otra mitad".