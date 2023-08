Productora del programa Hoy revela si invitará de nuevo a Edwin luna y Kimberly Flores

Ciudad de México. - Una nueva controversia ha surgido en las últimas semanas en relación a Edwin Luna, Kim Flores y Alma Cero. Los tres nombres han estado en el centro de atención debido a un incidente que tuvo lugar en el programa matutino "Hoy".

La situación se desencadenó cuando Edwin Luna, cantante de la reconocida banda ‘La Trakalosa de Monterrey’, y su esposa Kim Flores, cancelaron su participación en el programa "Hoy" en el último momento. Esta decisión tomó por sorpresa a la producción del programa y a la audiencia, generando especulaciones sobre las razones detrás de esta cancelación.

Todo se originó cuando se supo que Alma Cero, ex pareja de Edwin Luna, también estaba invitada al mismo episodio del programa. Esta coincidencia generó rumores y especulaciones en torno a posibles encuentros incómodos y tensiones en el set. Aparentemente, Edwin Luna y Kim Flores decidieron retirarse para evitar una situación incómoda y potencialmente desagradable.

La productora del programa "Hoy", Andrea Rodríguez, no tardó en pronunciarse sobre el asunto. En una declaración pública, expresó su opinión acerca de la polémica y dejó en claro que tanto Edwin Luna como su esposa Kim Flores no serán bienvenidos en el programa en el futuro.

“Por el momento, no, me dejó colgado 22 minutos y al público, yo respeto mucho esa cajita, quiero mucho a Edwin… pero esa parte de llegar y no respetar mi cajita (la televisión), cualquier persona que no la respeta o que no respeta el programa hoy, ahí sí no”, dijo Andrea Rodríguez.