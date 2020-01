Priyanka Chopra podría formar parte del elenco de 'Matrix'

ESTADOS UNIDOS.- Priyanka Chopra podría estar en conversaciones finales para unirse al elenco de la cuarta entrega de ‘Matrix, según información de Variety.

La película Warner Bros. y Village Roadshow está dirigida por la co-creadora de la serie Lana Wachowski. Ella se unirá a los previamente anunciados Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II y Neil Patrick Harris. Aún se desconocen los detalles sobre su posible personaje.

El elenco de "Matrix 4" ha estado en entrenamiento de lucha durante semanas para el inicio de la producción, que comenzará en el norte de California.

Cabe señalar que Chopra es una ganadora del Premio Nacional de Cine con más de 60 películas en su haber. Su debut en la televisión estadounidense fue en el drama de ABC "Quantico", que duró tres temporadas. La actriz hizo historia como la primera actriz nacida en la India en protagonizar una serie de televisión en horario estelar y ganó un Premio People's Choice por este papel en 2016.

Priyanka recientemente protagonizó y coprodujo "The Sky is Pink", un indie en la selección oficial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Luego la verán en "We Can Be Heroes" de Netflix, de Robert Rodríguez, y una adaptación de la novela ganadora del Premio Man Booker "The White Tiger", que también es productora ejecutiva. También está desarrollando una comedia de boda india con Mindy Kaling y Dan Goor para Universal, en la que está lista para protagonizar y coproducir.

Filmará "Matrix 4" simultáneamente con "Citadel", una serie de Amazon con Richard Madden de los hermanos Russo.