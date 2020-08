Presume Leticia Calderon a su hijo Luciano como "instructor" de natación

MÉXICO.- La actriz mexicana Leticia Calderon siempre se ha distinguido por apoyar a su hijo Luciano en las actividades que lo enseñen a ser una persona independiente.

No es la primera ocasión donde la actriz comparte un video del joven, en otras situaciones se les ha visto juntos lavando ropa, cocinando o incluso hasta lo enseñó a rasurarse, además ha intentado enseñarlo a manejar, algo que aún no se logra pues Luciano, que tiene Síndrome de Down, se distrae con facilidad.

Si embargo, Lety compartió en sus redes un video donde se ve a Luciano nadando, una actividad que se le da tan bien, que hasta está enseñando a Mich, una chica que trabaja con ellos en casa.

Lety Calderon ha compartido tres videos donde se puede apreciar al rubio joven enseñando a nadar a Mich, en la alberca del condominio donde pasan su confinamiento por pandemia, en la ciudad de Acapulco.

Al parecer en el video, Mich no cumple con la técnica como Luciano lo indicó, lo que le mereció un castigo, que el instructor realizó junto con ella, en tono de broma.