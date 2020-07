Presenta Ricky Martin su video ‘Recuerdo’ junto a Carla Morrison

MIAMI, Florida.- Desde la versión más pura de las emociones y dejándose seducir por la espontaneidad, Ricky Martin, estrenó en su canal de YouTube, la versión audiovisual de “Recuerdo”, una de las colaboraciones comprendidas en su reciente álbum, Pausa.



El video de “Recuerdo”, que recoge su voz e imagen junto a su colega mexicana Carla Morrison, fue otro reto asumido durante la pandemia, como parte del deseo de la estrella puertorriqueña de sumar nueva música en un momento histórico, en el que las artes son esenciales para la estabilidad emocional en general.

Dirigido por el puertorriqueñoel vídeo se realizó en cumplimiento con las medidas de distanciamiento físico, y en esta ocasión, Ricky Martin trabajó desde la ciudad de Los Ángeles, en California, mientras Carla Morrison hizo lo propio desde la capital francesa, París.

“En el momento que nació esta canción yo estaba escuchando a Carla Morrison casi a diario. Ella es una artista que respeto mucho y me identifico con su música. Se me ocurrió enviarle un mensaje en medio de la pandemia para preguntarle si colaboraría conmigo. Ella pensó que yo quería que me escribiera una canción y le dije no, quiero que grabes conmigo y que cantemos ‘Recuerdo’ en los escenarios. El resto ya está plasmado allí. Es un tema muy especial para mí y más con la voz de Carla", dijo Ricky Martin sobre como surgió la colaboración con la artista mexicana.

“Escribir y grabar ‘Recuerdo’ fue un sueño hecho realidad. Ricky es un ser tan maravilloso, bondadoso y profesional que me motivó a entregarme a la canción de una manera que me pareció sexy, bella y clásica. Creo que él también demuestra todo eso con facilidad, pero combinado con la esencia de Ricky en el presente y el futuro”, expresó Carla Morrison.

La canción es una de las seis colaboraciones en el reciente álbum Pausa, el cual se mantuvo por cuatro semanas al tope de la lista “Latin Pop Albums” de Billboard, en el mercado de Estados Unidos.

Al igual que lo hizo con Carla Morrison, Ricky Martin realizó colaboraciones para el EP con