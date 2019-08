Presenta Lizbeth Rodríguez al hombre de su vida... su hijo

MÉXICO.- Lizbeth Rodríguez, la conductora de “Exponiendo Infieles”, reveló en un video de Youtube que es madre de un pequeño de dos años llamado Eros Demian. Dijo que no había querido exponerlo en redes sociales por la seguridad de su hijo, pues ya le ha tocado vivir agresiones hacia él.

“Un día iba con mi niño, íbamos caminando por la plaza entonces alguien me aventó algo y mi hijo comenzó a sangrar de aquí (la frente), yo voltee, no sabía estuviera bien, me fui al hospital; en ese momento lo primero que se me vino a la mente fue ¿y si me quisieron aventar algo a mí o le aventaron algo a mi hijo porque no están de acuerdo con mi contenido?, pasaron muchas cosas por mi mente, ver que mi hijo estaba sangrando fue algo horrible, en ese momento yo decidí que lo mejor para él era mantenerlo oculto de las cámaras porque hay gente mala, hay gente muy buena, pero también hay gente muy mala”, dijo en el video, grabado desde la habitación del pequeño, repleta de juguetes.

Contó con humor que le ha dado mucha risa que la comparen con un caballo a modo de ofensa, porque a Eros le encantan los caballos.

También habló de sus miedos al exponerlo, pues él es muy pequeño para decidir salir o no salir ante las cámaras, pero lo cierto es que siempre que ella graba videos en casa se asoma, y son momentos que no se había animado a mostrar.

“Ser madre es una bendición y yo me moría por compartirlo con ustedes, me di cuenta de que ya estaba lista para hablarles acerca de mi hijo, muchos de ustedes ya saben que yo tenía un hijo porque no es algo que yo oculte, si me han encontrado un día en la calle se percatan que mi niño está conmigo, la realidad es que él está muy bien”, compartió.

“Siento que ya me liberé, siento un peso menos encima, ahora que ya lo confesé no voy a dejar de hablar de mi hijo, soy la típica mamá enseñando fotos de su hijo todo el tiempo”.