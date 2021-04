Preocupa estado anímico de César Bono tras la ruptura de su matrimonio

Ciudad de México.- César Bono sigue haciendo frente a los cuestionamientos que han surgido luego de dar a conocer que se encuentra separado de su esposa, Patricia Castro, con quien tenía más de 20 años de casado.

Tras revelar que la pandemia y los problemas personales los llevaron a poner punto final a su relación sentimental, incluso que padeció violencia verbal durante su última etapa de pareja, el actor ha encendido las alarmas al expresar sus pocas ganas de vivir.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Vivo con mi trabajo, diario me despierto y diario salgo a trabajar, y mi trabajo ahí está, no están mis ex esposas, está mi trabajo, ¿sabes qué es lo que cuido día con día?... mi trabajo, ¿sabes quién no me agrade jamás?... mi trabajo”, dijo el actor en entrevista para el programa Ventaneando.

Finalmente, el artista de 70 años de edad confesó con tristeza su poco ánimo por la vida. “Después que se pase la pandemia, lo que me queda es morir nada más”, remató.