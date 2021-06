Preocupa a Ninel Conde que se haya exhibido la imagen de su hijo sin su consentimiento

Ciudad de México.- Ninel Conde rompió el silencio luego de que su ex pareja Giovanni Medina apareciera en una portada junto a su hijo Emmanuel para conmemorar el Día del Padre.

A pesar de ponerse feliz por poder ver al pequeño, debido a que lleva más de un año sin convivir con él, la cantante y actriz se pronunció contra el padre de su hijo por exponer al menor públicamente.

“Se veía muy hermoso, no, preocupación porque se exhiba su imagen sin un consentimiento de su madre, porque estoy viva, no me he muerto, todavía estoy viva, todavía tengo la patria potestad, y la tendré, y pues bueno, a mí no me pidieron ni permiso ni perdón”, dijo el llamado “Bombón Asesino” en entrevista para el programa Sale el Sol.

Su hijo no la quiso ver en los juzgados

Al respecto de la negativa que externó su hijo para verla en los juzgados, Ninel explicó: “El hecho de que me lleven a un sitio donde me dicen que tal vez voy a ver a mi hijito, y de pronto a los 40 minutos ‘pues no porque se puso nervioso porque te iba a ver’… ¿nervioso?, o sea, ¿yo cómo sé que el niño si estaba nervioso? o ¿cuáles son los síntomas de un nerviosismo de un niño?, o sea, ¡es la naturaleza!, una madre no va a dañar a su hijo, al menos yo. El ser madre es una bendición y es un privilegio que no se debería vulnerar de esta manera”.

Sobre si estaría dispuesta a llegar a un acuerdo con su ex pareja, Ninel comentó: “Busco ver a mi hijo y lo que sea necesario, siempre y cuando no se vulneren mis derechos como madre, porque han sido muy vulnerados. Claro que siempre se piensa en el interés superior del niño, pero creo que también es importante que los intereses de una madre sean cuidados”.

Finalmente, al ser interrogada por Larry Ramos, quien se encuentra en arresto domiciliario en Estados Unidos acusado de defraudar a muchas personas, entre ellas Alejandra Guzmán, Conde solo replicó: “Nada, estamos en un entorno y mi prioridad es mi hijo nada más”.