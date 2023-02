Premios Bafta 2023: "All Quiet on the Western Front" arrasa con 7 estatuillas

LONDRÉS.- La aclamada película de guerra "All Quiet on the Western Front" ("Sin novedad en el frente", en México) fue la grande ganadora de la más reciente edición de los British Academy Film Awards (Bafta, por sus siglas en inglés) al ser merecedora de un total de siete premios, incluyendo el más importante de la noche: 'Mejor película'.

A pesar de competir con producciones de gran calibre -tales como "The Banshees of Inisherin" o "Elvis"-, "All Quiet" resultó brillar de entre las demás por su excelencia visual, narrativa e incluso sonora. En este sentido, también ganó las categorías de 'Mejor dirección'; para Edward Berger, 'Película de habla no inglesa', 'Guión adaptado', 'Fotografía', 'Banda Sonora y 'Mejor sonido'.

El largometraje es una adaptación de la novela con el mismo nombre de Erich Maria Remarque. "All Quiet" es considerada una película bastante seria y oscura, al mostrar un crudo retrato de la Primera Guerra Mundial vista desde los ojos de un grupo de soldados jóvenes.

La película ya está disponible en la plataforma de Netflix.

Sin embargo, el drama bélico no logró consagrarse en ninguna categoría de actuación, pues Austin Butler recibió la estatuilla a 'Mejor actor' por su protagónico en "Elvis" y Cate Blanchett fue declarada 'Mejor actriz' por su película "Tar".

Mientras que las categorías secundarias de actor y actriz fueron dadas a Barry Keoghan y Kerry Condon respectivamente, por sus interpretaciones en "The Banshees on Inisherin".

Algunas otras importantes categorías fueron:

- Mejor guion original: "The Banshees of Inisherin".

- Mejor película animada: "Pinocchio".

- Mejor documental: "Navalny".

- Mejor casting: "Elvis".

- Mejor diseño de vestuario: "Elvis".

- Mejor edición: "Everything Everywhere All At Once".

- Mejor maquillaje: "Elvis".

- Mejor diseño de producción: "Babylon".

- Mejores efectos especiales: "Avatar: "The Way of Water".

- Mejor película inglesa: "The Banshees of Inisherin"

- Mejor debut de un director, escritor o productor británico: "Aftersun".

- Mejor corto británico de animación: "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse".

- Mejor corto británico: "An Irish Goodbye".

- Bafta honorífico: Sandy Powell.

- Mejor actor/actriz emergente: Emma Mackey

La entrega 76 de la ceremonia británica fue celebrada durante la noche de este 19 de febrero en el Royal Festival Hall del Southback Centre de Londres, en Reino Unido.