Preguntan a Natalia Téllez por 'las curvas'; ella responde a las críticas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presentadora de televisión Natalia Téllez está disfrutando de los últimos días de 2019 con unas merecidas vacaciones en un lugar paradisíaco, Acapulco. Para dar muestra de su felicidad compartió una foto en bikini que fue aplaudida por muchos fans, pero también hubo algunos comentarios negativos hacia su delgada figura.



"La vacación", es lo que escribió la joven en la imagen donde luce un traje de baño rojo con flores blancas y que cuenta con más de 152 mil "Me Gusta".



"Te amo", "Me deja asombrado el cuerpazo que tienes", "Amorcito", Simplemente hermosa" y "Belleza mexicana" son algunos de los halagos a la conductora del programa "Netas Divinas".



No obstante uno de los usuarios de Instagram le escribió un comentario bastante crítico hacia la figura que ha encantado al lado de sus pecas: "¿Y dónde quedaron las carnitas y las curvas?", le preguntó el cibernauta.



Muchos comentarios no son contestados por Natalia Téllez, pero este no pasó de largo y no dudó en responder a su cuestionamiento con el humor que la caracteriza: "En un montón de usuarias de Instagram a las que puedes seguir sin criticar".



La también actriz cuenta con 2.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, plataforma donde ha realizado más de 3 mil 600 publicaciones, muchas de ellas de los lugares que visita y sus outfits, entre otras cosas.