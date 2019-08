Posponen "Los grandes del rock" tres semanas

A tan sólo tres días de que se llevará a cabo de que se llevará a cabo el show "Los grandes del rock", con Angélica María, Enrique Guzmán, Julissa, César Costa, Benny Ibarra y Roberto Jordán, el espectáculo que une a este ramillete de cantantes, se ha pospuesto tres semanas.



Este martes, Julissa, Benny Ibarra y Roberto Jordán fueron los encargados de anunciar que de manera inesperada el concierto que se llevaría a cabo este 9 de agosto en el Auditorio Nacional se ha aplazado hasta el 1 de septiembre.



Los músicos detallaron que este cambio no se debe a una baja venta de boletos, sino a que las agendas de algunos de los integrantes no coincidieron.



"Nos comunicó el señor Gabriel (el empresario) que se pospone y se debe a que no coincidieron la agenda de cada quien. Yo había cancelado tres fechas para estar aquí y ahora ya bailé con esas tres fechas. No tengo idea porque sucedió, pero creo que era con fechas que no coincidían de todos los participantes y estamos anunciados los seis, así que debemos estar los seis en escena", explicó Ibarra.



Julissa dijo sentirse sorprendida y que aunque en su caso no canceló otras actividades para estar en el concierto, lamenta que sus nietos, quienes se encuentran de vacaciones en México, ya no podrán verla para septiembre.



"Mis nietos regresarán a Estados Unidos a la escuela y ellos iban a ir a verme el viernes y eso es lo único que lamento. Pero sigo sorprendida porque ya estaba todo listo para el viernes y ahora habrá que esperar", dijo.



La también productora dijo desconocer si este sería el único show que realizarán dichas figuras del rock and roll mexicano y por lo consiguiente no sabe si se abrirán más fechas.



"Yo pensé que la de Mayo era la única y debido al éxito pues se abrió esta y a mí me dio mucho gusto", afirmó.



Benny añadió que el rock es un género que siempre será escuchado y que se vende sólo.



"Siempre se dice 'últimas semanas' para jalar gente en este caso siento que el rock and Roll siempre jala gente y no es por un tema de venta de boletos", añadió.