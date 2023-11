¿Por qué Shakira decidió declararse culpable ante la Hacienda Española? Esto reveló

Ciudad de México.- Shakira emitió un comunicado a través de sus abogados admitiendo su culpabilidad en el caso de fraude fiscal en España, donde presuntamente no pagó impuestos durante varios años mientras residía en Barcelona.

Después de ser interrogada por la Fiscalía española el pasado 20 de noviembre y confirmar su culpabilidad, la artista de 46 años explicó los motivos detrás de su decisión.

Tenía dos opciones: Seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante", dijo Shakira, quien agregó que sus abogados inicialmente creían en la posibilidad de un juicio ganador.

Shakira.

"No es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida", añadió, reconociendo la admiración por aquellos que han luchado hasta el final, pero destacando la importancia de recuperar su tiempo.

Sus hijos le piden que evite juicio

La cantautora también mencionó la petición de sus hijos, quienes le pidieron que evitara un juicio penal.

“Mis hijos me lo han pedido. Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir”.

Shakira expresó su preocupación por el sistema en España y se comprometió a ser una aliada para su revisión, señalando que muchas personas carecen de recursos para enfrentar disputas con Hacienda.

Shakira debe a sus hijos el no haber llevado el pleito legal más allá. Fotos: Cortesía

A pesar de llegar a un acuerdo con el tribunal de Barcelona, que la condenó a tres años de prisión, la cantante no cumplirá una pena de cárcel.

Le conmutan condena

La Audiencia de Barcelona conmutó la condena por el pago de una multa de aproximadamente 432 mil euros.

La artista continuará su lucha contra la Agencia Tributaria en el caso administrativo del ejercicio fiscal de 2011, destacando irregularidades en la imposición de multas desproporcionadas sobre ganancias que no existieron.

“Desde el fondo hasta la forma, el caso de 2011 es un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces. Se ha dado una especie de doble imposición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron”, concluyó.

Con este acuerdo, Shakira busca cerrar este capítulo legal y concentrarse en su carrera y en el bienestar de sus hijos, poniendo fin a un periodo de incertidumbre legal en su vida.