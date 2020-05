MÉXICO.- Tras el éxito de la tercera temporada de “La Casa de las Flores”, la audiencia se ha preguntado, por qué Paulina de la Mora habla pausado.

Cecilia Suárez, quien interpreta a Paulina, habla sobre lo difícil que fue para ella poder interpretar a este personaje, ya que batalló para encontrarle una voz.

“Me interesaba que tuviera un sonido muy particular, y no daba con él, me angustié mucho, pero dije ‘lo tengo que soltar, voy a llegar al set y vamos a ver qué pasa’”, mencionó.

La actriz confesó que las primeras escenas tuvieron que ser dobladas ya que hablaba con su tono y velocidad normal, algo que no coincidía con el personaje.

En conclusión, el personaje de la mayor de los de la Mora, habla así ya que quisieron darle esa intención, debido a que, como la misma actriz lo dijo, tiene que ver con el estatus social en el que se desarrolla la serie.