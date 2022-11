¿Por qué Jennifer Aniston no tuvo hijos con Brad Pitt?

Ciudad de México.- La actriz Jennifer Aniston ha resaltado en el medio artístico debido a sus papeles en la pantalla, aunque tanto trabajo ha ocasionado que su vida persona no haya sido fácil.

En una entrevista para la revista Allure, la artista contó cómo ha vivido algunos momentos difíciles en su vida, como el intentar quedar embarazada o cómo le afectó el divorcio de sus padres.

Aniston reveló que odia las redes sociales y que no sabe utilizarlas, remarcando que agradece haber tenido una juventud sin internet.

Me siento mejor en lo que soy hoy, mejor que cuando tenía 20 o 30 años, o a mediados de los 40. Necesitamos dejar de decirnos cosas malas a nosotros mismos. Algún día tendré 65 y diré me veía genial a los 53”,

Comentó Aniston en tono de reflexión.

¿Por qué no tiene hijos?

Posteriormente, la artista abrió uno de los temas que mejor guardados tenía: ¿por qué no ha tenido hijos?... Apuntando que esos años fueron muy duros. “Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”.

Sin reserva alguna, Jennifer contó que experimentó con muchas técnicas, pero nada dio resultado. “Fue realmente difícil. Estaba probando la Fecundación In Vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Hacía de todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’, Simplemente no lo piensas”, explicó.

Sin embargo, con el paso de los años admitió que era imposible quedarse embarazada y agregando que no se arrepiente de nada, Aniston manifestó: “Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”.

Desmiente rumores

Debido a que en esos años se especuló mucho sobre los motivos que habían llevado a la actriz a no querer tener hijos, sin saber realmente lo que estaba pasando, la ex de Brad Pitt ironizó recordando estos momentos destacando que se impuso “la narrativa de que era simplemente egoísta”.

Conjuntamente, la intérprete desmintió el rumor sobre que Brad Pitt la dejó por no tener hijos. “Y la razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas”, subrayó.

“La deshumanización y el escrutinio al que sometemos a las mujeres es absurdo e inquietante. La forma en que me retratan los medios de comunicación es simplemente un reflejo de cómo vemos y retratamos a las mujeres en general, en comparación con un estándar distorsionado de belleza”, agregó.

El divorcio de sus padres

Al hablar de otro de los momentos dolorosos en su existencia, Aniston refirió que la mala relación que tenían sus padres y el posterior divorcio fueron importantes, destacando el problema que fue ver a su madre llorar y no poder ayudarla.

“En esa generación no era como ‘Ve a terapia, habla con alguien’. Vas por la vida y recoges a tu hijo con lágrimas en la cara y no tienes ayuda. Es tóxico tener ese resentimiento, esa ira. Aprendí mucho de mi madre. Recuerdo haber dicho: ‘Gracias por mostrarme lo que nunca seré’”, contó la artista al respecto.