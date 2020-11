“Por mi salud mental”: Aída Cuevas perdona legalmente a Carlos Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO.- Aída Cuevas tomó una de las decisiones más difíciles de su vida personal: Perdonar a su hermano Carlos Cuevas, aunque sólo en lo legal.

La famosa cantante ganadora del Grammy dio a conocer que retiró la demanda por violencia psicoemocional y daño moral que había interpuesto contra el llamado “Rey del Bolero”.

Sin embargo, no lo hizo porque se retractara de sus declaraciones, sino porque priorizó su salud mental y emocional por encima de cualquier cosa.

Así lo mencionó Aída en una entrevista a “Ventaneando”, donde se acompañó de sus abogados Guillermo Pous y Alfonso Arnaez.

Lo he platicado con mis hijos y lo que menos quiero es hacer daño”, comenzó Aída notablemente afligida.

“Es desgastante todo esto y es recordar mucho daño que me ha hecho Carlos y son cosas imperdonables, pero por mi salud mental es por eso que he decidido tomar esta decisión”, continuó.

La intérprete, que recientemente celebró 45 años de exitosa carrera artística, dejó en claro que lo único que quiere es paz y tranquilidad, por lo que pidió a su hermano que acepte la responsabilidad de lo que ha hecho.

“Lo hago ante la ley y ante mi alma, quiero estar tranquila, (a Carlos) eso no lo exenta de que si sigue hablando de mí se pueda abrir otra carpeta de investigación. Pido que ya madure y acepte su responsabilidad, que se dirija con las enseñanzas que no dieron nuestros padres y que me deje vivir en paz a mí y a mis hijos, que Dios lo perdone”, sentenció.

Aída desconoce si volverá a charlar con su hermano, pero dijo que no ha tenido contacto con él, a pesar de que sabe dónde vive.

“No he tenido en todos estos años noticias de él, sabe dónde vivo y él ha negado que no sabe. Él sabe perfectamente porque en la carpeta ponen mi dirección, no ha tenido ningún acercamiento (...), quiso hacerlo público (su problema), hizo este circo y yo me salgo”, declaró.

Respecto a la posibilidad de perdonarlo, no lo descarta, aunque lo considera difícil. Sin embargo, está dispuesta a arreglar las cosas, siempre y cuando él se acerque a hablar.

“Es muy difícil, el daño ya está hecho. No deja de hablar de mí, aunque se le ha restringido, todo lo que ha hablado son calumnias y difamaciones, cada vez es peor lo que está inventándose en su cabecita. Le estoy otorgando el perdón ante la ley, si él se acercara y me dijera que me ofrece una disculpa hablaría con él, pero me ha hecho mucho daño”, remató.

Hace un mes, Aída confesó que Carlos llegó a ser agresivo físicamente con ella, y aseguró que recibió daño psicológico de su parte.

“Se le acusa porque a mí, psicológicamente, me ha dañado. No sé si lo nota, pero he adelgazado muchísimo. A mí me ha afectado mucho todo esto, claro que tengo una carta de la doctora con la que me estoy tratando desde hace dos años y medio para sobrellevar la situación, hago meditación trascendental, hago lo que puedo, pero me come todo esto”, explicó en aquel entonces.