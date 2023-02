¿Por "desquite"?: Ana María Alvarado señala la razón de su despido

MÉXICO.- El pasado martes, Ana María Alvarado anunció que había sido despedida injustificadamente de "Todo para la mujer", el programa de Radio Fórmula, por quien por más de 30 años fuera su compañera y jefa, Maxine Woodside.

Por su parte, el mismo martes, Woodside decidió responder al mensaje de Alvarado y desmentir su versión, asegurando que la periodista aún tenía su lugar dentro del programa en cuestión.

Me acabo de enterar que yo la corrí del programa, eso es totalmente falso, yo no la corrí, Anita sigue teniendo su lugar en 'Todo para la mujer', y ahí la esperamos el martes"



Aunque el problema podría haber llegado hasta ahí, Ana María decidió este miércoles aclarar las cosas y durante el programa "Sale el Sol", insistió en que la corrieron de su trabajo y hasta dejó entrever que todo se habría tratado de un desquite por los comentarios negativos que ha recibido Maxine desde que salieron a la luz las nuevas condiciones en las que trabajaba Alvarado.

Toda esta situación viene del día que ellos me indicaron, por órdenes del hijo de Maxine, que ya no iría diariamente al programa, que sólo haría uno a la semana. Yo salí a aclararlo, porque la gente me preguntaba, entonces la gente, que yo no controlo lo que dice, empezó a decir que qué mal, que qué barbaridad, qué cómo era posible después de que yo llevaba 32 años siendo su fiel compañera", expresó.



La conductora destacó que a partir de ahí la relación se fracturó y que ya llevaba días recibiendo malos tratos por parte de Woodside, por lo que, en un intento de conciliar, se animó a hablar con ella; lo que nunca imaginó que la platicara terminaría con su despido:

Mi idea era que fuera más terso el asunto, pero ella se empezó a molestar y decir que yo hice ese anuncio y por eso la han atacado en redes. La conversación terminó con la frase: 'Que triste que este sea el final, esto terminó aquí'. Ella me despidió y no tendría por qué estar mintiendo", agregó.



Por si fuera poco, Ana María confesó que Maxine quiere hacerse a un lado de las obligaciones que, como patrón, le corresponde y ya está siendo asesorada por un equipo legal:

Se quiere hacer a un lado de las obligaciones legales. Se lo dije ayer (martes): '¿Entonces, con quien me dirijo para lo de mi liquidación?' y ella todavía me contestó: 'Estoy de acuerdo con que busques tu liquidación. Con algún ejecutivo de RadioFórmula'. La cosa quedó muy clara, no sé si ya se le olvidó lo que me dijo, pero de que me despidió, me despidió".