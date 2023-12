Pone Arjona pausa a su carrera

Tijuana BC.- Problemas en su columna es lo que orilló a Ricardo Arjona a anunciar su retiro temporal de los escenarios.

El cantante guatemalteco dio a conocer en su cuenta de Instagram esta noticia, luego de haber brindado 159 conciertos con su gira “Blanco y Negro”, incluyendo Tijuana el pasado 31 de marzo.

Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver”

Destacó.

Infiltraciones de columna

Arjona detalló que se ha pasado por más de seis infiltraciones de columna para poder mantenerse en pie, durante su gira, pero ahora se dará espacio para someterse a una delicada cirugía que venía posponiendo.

“Pensé que no estaba para dar un paso y terminé haciendo una maratón”, refirió a su último concierto que brindó en Chile esta semana.

Bohemio e irresponsable

Agregó que convirtieron al muchacho bohemio e irresponsable, en un tipo defensivo y aislado a fuerza de todos los palos que llevó cuando empezó su carrera.

“Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo, y después de eso, solo le sonreí a los que me caían bien. Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo para la salud y hay tanto de eso alrededor”, subrayó.

Siempre agradecido con su público, no olvidó el esfuerzo que hicieron para este tour con filas, asignar presupuesto para las entradas y más.

“De las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero. Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”, finalizó.