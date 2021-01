Poncho de Nigris pide a Niurka que se cuide por ser de la tercera edad

CIUDAD DE MÉXICO.- Poncho de Nigris de nueva cuenta arremetió contra Niurka, luego de que la cubana respondiera la petición de que usara cubrebocas, pues según él el covid-19 le podría afectar mucho más por su edad.

Y es que la vedette dijo que ella era una enciclopedia y que cuando quisiera lo podía aplastar como una “cucaracha”. Por ello, el influencer reiteró su postura, la catalogó como una mujer de la tercera edad –en forma de insulto – y pidió que no lo ataque cuando se lleguen a encontrar físicamente. ¿Tiene miedo de la cubana?

En entrevista con distintos medios, Poncho de Nigris reaccionó a la respuesta de Niurka, quien lo comparó con una cucaracha. Expresó que aunque no le interesaba pelear con ella, su “momento” de la cubana “ya pasó”.

“Apoco me va a golpear o qué. Ay qué miedo. Yo he sacado música y sí ha funcionado no como la de ella. No me quiero poner a discutir con una dama… pero todo lo que he hecho ha funcionado. Ella ya pasó sus mejores momentos. Yo me reinventé un poquito con las redes sociales”, comunicó.

Además, aseguró que le da mucha risa la forma en la que Niurka reacciona.

Aclaró que todo inició porque los medios lo cuestionaron sobre la vez que la famosa no usó cubrebocas.

“Ella siempre me ha reventado. Yo no me quería meter con ella, en verdad me divierto con los comentarios que hace. Ya vi que reaccionó. Me dio mucha risa”, adelantó.

Poncho de Nigris puntualizó que él cuenta con más seguidores, millones de diferencia –según el influencer–. Recalcó que sus fans rondan en todas las edades, desde niños hasta personas de la tercera edad “como ella”.

“Tengo más seguidores en redes sociales que ella. Aquí tenemos las estadísticas reales. Tenemos 170 millones de personas, así que si quiere comparar los seguidores, pues… que ni le mueva. Aparte conmigo se toman fotos desde niños hasta señoras de la tercera edad como ella. Entonces… lo único que le quiero decir es que me divierten sus respuestas”, informó.