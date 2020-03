Poncho Denigris aclara si tuvo intimidad con Irma Serrano

CIUDAD DE MÉXICO.- El Escorpión Dorado, quien tiene un canal de YouTube que se ha hecho popular por tener a invitados famosos, mantuvo una entrevista con Poncho Denigris.

Durante lo que fue un paseo por Beverly Hills, el conductor le preguntó al actor qué había sucedido en realidad con Irma Serrano, a lo que Poncho habló sin filtro alguno.

“La Tigresa un día se desnudó frente a mí…”, seguró. El enmascarado después le preguntó si había tenido una erección, a lo que aclaró que fue todo lo contrario.

“No, al contrario, se me escondió… De hecho me dijo, ¿qué? y yo, no, no, no señora, gracias, yo la respeto, la veo como una abuela para mí, con todo respeto, soy un chavo bien, de familia, we…”, agregó.

Por lo que la famosa cuestionó su sexualidad y le preguntó directamente si era gay, a lo que tuvo que responder que sí para evitar tener intimidad con ella.

Le dije que sí, pues para quitarme el ped*”.

Cabe señalar que señaló que hasta sus papás reaccionaron a la incomoda situación.

“mi mamá me dijo, ‘no te pases Poncho, no andes haciendo esas mamad*s, pero mi papá estaba bien contento… ‘nooo, que anduvo con dos expresidentes’… y yo le decía, ‘cálmate papá, aviéntatela tú'”, afirmó.

Actualmente, Denigris, se encuentra casado con Marcela Mistral desde el 2015 y cuenta con tres hijos.