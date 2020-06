Polo Morin también fue blanco de burlas por parte de Horacio Villalobos

Luego de la polémica que se generará entre Horacio Villalobos y Amandititita quien lo señaló de hacer comentarios ofensivos hacia ella al llamarla “india”, otras figuras del entretenimiento también se han pronunciado en su contra.

Recordemos que la famosa escribió en su cuenta en twitter ‘’Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de India no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor’’, expresó.

Polo Morin también fijo posición hacía Villalobos y dijo que también fue víctima de burlas por su inclinación sexual.

Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi ex relación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying. https://t.co/pqcE0k3d2H — Polo Morín (@Polo_Morin) June 20, 2020

“Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi ex relación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying”, escribió en twitter.

Señaló que en algún momento todos hemos hecho comentarios desafortunados, homofóbicos, misóginos, clasistas pero podemos dejar de hacerlos.

“Estamos aprendiendo a desaprender muchas cosas. Lo que dijimos o fuimos no define quien seremos si reconocemos nuestras oportunidades de cambio”.

Concluyo diciendo que no hay que dejar que nadie nos haga sentir menos.