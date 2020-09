"Podría ser su papá, pero no lo soy": Vicente Fernández Jr. hablando de su novia Mariana González Padilla

Vicente Fernández Jr., de casi 57 años de edad, aceptó que podría ser el padre de su actual novia y exuberante Mariana González Padilla, de 37, como lo externan algunos internautas en las redes, pero aclaró que no lo es y es muy feliz a su lado.

En su programa ChismeNoLike, la periosdista de espectáculos Elisa Beristain cuestionó a Vicente Jr. sobre si le causaba algún conflicto la connotación que se hacían en las redes sociales sobre la diferencia de edad entre él y su novia Mariana, el hijo del Charro de Huentitán aseguró que “para nada”.

Podría ser su papá, pero no lo soy. Es una mujer espectacular, no hay nada que me disguste de ella”, apuntó.