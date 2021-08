Podría haber reencuentro de las Destiny's Child

CIUDAD DE MÉXICO.- Seguidores de las Destiny’s Child enloquecieron al suponer que el trío de cantantes podría tener un reencuentro muy pronto y quizás una serie de giras, por lo menos, por Estados Unidos, luego de la disolución del grupo, en 2006.

Fueron los usuarios de Twitter los que enloquecieron al percatarse de que los administradores de la cuenta de las Destimy’s Child había cambiado la foto de perfil por una imagen más reciente.

En la nueva fotografía, Beyoncé Knowles, Kelly Rowland y Michelle Williams aparecen con looks más frescos y actuales, lo que de inmediato despertó sospechas de los fanáticos, quienes escribieron en la mencionada plataforma que podría tratarse de un reencuentro.

ComeBack is Coming”, “DESTINY'S CHILD COMEBACK!!!!!!!”, “¿Cambiaron su encabezado? ¿Están viniendo?”, “Vienen”, fueron algunos de los comentarios plasmados en el perfil de las intérpretes de “Say my name”.

LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LAS DESTINY’S CHILD

La última vez que se supo de ellas fue en mayo pasado, cuando Michelle Williams publicó un audio en Twitter en la que se supo que estaba con sus compañeras, Beyoncé y Kelly.

De acuerdo a las publicaciones de medios estadounidenses, en la grabación se pudo escuchar a Kelly donde decía que en esos momentos estaba cocinando una sopa, pero Beyoncé dejó entrever que a lo que su amiga se refería, era una metáfora.

“Estoy cocinando algo de música. Ese es el chef Boyardee y el chef Boy-Kelly”, habría expresado la cantante.

Tal situación fue ligada al cambio de foto de perfil del grupo y los seguidores dedujeron que las estrellas del pop están dejando pistas de su próximo reencuentro.



ASÍ NACIERON LAS DESTINY’S CHILD

Destiny’s Child fue un grupo de cuatro jovencitas que nació originalmente como Girl’s Time, en 1990, en Houston, Texas, y estaba formado por Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, LaTavia Roberson y Betoya Luckett.

Pero en 1997 firmaron con Columbia Records como Destiny’s Child, y lanzaron su primer éxito llamado “No, No, No”.

Luego de alcanzar la fama internacional con su segundo disco “The Writing's on the Wall”, en 1999, que incluye los temas: “Bills, Bills, Bills” y “Say My Name”, LaTavia Roberson y Betoya Luckett fueorn reemplazadas por Michelle Williams y Farrah Franklin.

Esta última renunció a los cinco meses de haber ingresado al grupo y se quedó como el trío que ya se conoce hasta hoy, lanzando su tercer álbum “Survivor”, el cual contenía los éxitos mundiales “Independet Woman”, “Survivor” y “Bootylicious”.

Por problemas internos, las Destiny’s Child estuvieron trabajando juntas de manera intermitente, hasta que en 2006 anunciaron la disolución oficial del grupo y cada uno siguió con su carrera por solitario.

Entre las pocas reuniones que Beyoncé, Kelly y Michelle han tenido se encuentran la famosa presentación en medio tiempo del Super Bowl de 2013 y el festival Coachella, en 2018, como se menciona en la biografía del grupo publicada en Internet.