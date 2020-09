Platanito tuvo Covid-19 e incluso asegura que estuvo hospitalizado

MÉXICO.- La tarde del pasado viernes el comediante Charlie Barrientes, mejor conocido como ‘‘El huevo’’, realizó un en vivo desde su cuenta oficial de Instagram para invitar a 6 de sus fanáticos a un show. Sin embargo, la charla terminó con platanito de invitado.

Sergio Verduzco se encontraba viendo el en vivo de Charlie, por lo que no dudó en enviarle un saludo mediante los mensajes instantáneos, fue así que ‘’El Huevo’’ decidió enviarle una solicitud de llamada para invitarlo a platicar con él.

Una vez que Platanito pudo conectarse en línea con Barrientos, éste le preguntó que si cómo estaba, a lo que la respuesta de Sergio sorprendió incluso al mismoCharlie.

‘’Bendito Dios bien, amigo. Saliendo del Covid, que me pegó muy duro. De hecho, llevo tres días que me acaban de dar de alta, fueron tres semanitas horribles amigo”, aseguró.

Con un rostro sorprendido, Barrientos cuestiona a Platanito si ya se encontraba mejor, a lo que el comediante contestó que sí, pero que no era pretexto para descuidarse.

‘’Ya me dieron de alta, eso no significa que ya pueda hacer lo que yo quiera. Tengo que cuidarme mucho por la neumonía. Todavía me raspa un poquito la garganta”, afirmó.

Aunque recién salió del hospital, hace apenas tres días, el famoso aseguró que ya se encuentra de vuelta al trabajo, incluso aprovechó el momento para invitar a los seguidores de acudir a su show en línea.