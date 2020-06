Platanito celebrará el Día del padre con show virtual

"Hay que reírnos de la pandemia", aconseja Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, quien afirma que el humor es la mejor manera de enfrentar un mal momento. En su caso, afrontar la crisis económica que trajo la pandemia no ha sido fácil, pues tuvo que dejar de pagarle a su equipo luego de un tiempo de intentar sostener con sus ahorros el trabajo de todos.

Hoy la idea es migrar con su espectáculo a las plataformas digitales para hacer sobrevivir su empleo y en esto su mayor aliado ha sido su hijo Diego, quien le ha enseñado a trabajar con lo digital y las redes sociales.

"Llevo casi cuatro meses sin trabajo e inventando cosas nuevas para poder mantenerme, mantener a la familia y a tanta gente que hay detrás del espectáculo, técnicos, músicos, ingenieros y parece increíble pero con este show que vamos a presentar se sumó más gente, entonces si ya tenía un peso, ahora tiene un peso mucho más fuerte porque se sumaron expertos en redes sociales, en telecomunicaciones, gente que hace arte visual, pero es un experimento que vamos a hacer porque probablemente esto es el principio del futuro", contó Platanito en entrevista.

"Heavy Tour" es el espectáculo que había iniciado justo antes de la pandemia, para el que se realizó un cambio de imagen más rudo; hoy lo retomará para celebrar el Día del padre con un show online que grabará desde el Foro Viena y para el que hay que adquirir accesos con un costo de 120 pesos en Eticket.

El espectáculo se divide en dos: una etapa de rock y comedia y otra con un experimento de efectos visuales con un escenario tridimensional,

"Voy a platicar de que está lloviendo y va a caer lluvia, de que hay tormenta y se va ver una tormenta, vamos a combinar esta tecnología en vivo con lo virtual", detalló.

La idea surgió a partir de que comenzó a recibir ganancias de un show semanal que realiza en redes sociales.

"Gracias a mi hijo Diego es que estoy empezando a crecer, y gracias a él se me ocurrió hacer este show virtual, porque él me está ayudando también para hacer un programa que tenemos todos los miércoles, que empezó como un pasatiempo y ha ido creciendo; de la noche a la mañana de repente me llega un primer pago y ya me empiezan a pagar por hacer algo que me gusta, voltee y le dije Diego `este es el primer pago, es para ti, que me has ayudado mucho a hacer este programa´, y pues ya estoy empezando recibir dinero de algo que en la vida yo imaginé, que es de las redes sociales".

La presentación de hoy dedicada a los padres, tiene un significado especial para Verduzco, quien proviene de una familia disfuncional, donde nunca hubo una figura paterna que lo guiará, por eso ahora él festeja su faceta como papá.

"A mi papá nunca le interesamos y nos abandonó; cuando nacieron mis hijos yo dije jamás los voy abandonar y bendito sea llevo 15 años con Diego y Camila, que es más chiquita, pero ya son 15 años viviendo con mis hijos y esta pandemia lo único que te puedo decir es que todo aunque el mundo la ve como mala, yo la veo totalmente diferente, yo digo gracias que llegó esta pandemia, porque me hizo acercarme a mis hijos, a conocerlos".