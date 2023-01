Piqué 'ataca' a paparazzi por exhibirlo

ESPAÑA.- El caso de la separación de Shakira y Piqué se convirtió sin duda en uno de los más mediáticos, y si bien todas las miradas han estado sobre ellos en los últimos meses, el papparazi español Jordi Martín seguía su historia desde antes que se destara la polémica.

Esta semana las redes sociales estallaron con la primera publicación de Gerard Piqué con su novia Clara Chía. Como era de esperarse, la fotografía recibió millones de reacciones, pero Jordi comentó pidiéndole algo muy especial: que lo invitara a la boda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique)

Así reaccionó Piqué al ser exhibido

Dicho comentario fue tomado por algunos como una provocación, mientras que otros lo tomaron con humor y felicitaron a Jordi porque "gracias a él" el mundo conocía de qué "calaña es Piqué".

El día de ayer Martin exhibió cómo Piqué está muy interesado en sus publicaciones, y de burla lo llamó "mi mejor amigo", obteniendo como respuesta de Piqué un mensaje de ataque:

Deja las drogas, la cocaína es muy jodida".

Me vigila mi mejor amigo ��♂️�� pic.twitter.com/mopF4VsN65— Jordi Martin (@jmpaparazzo) January 27, 2023

Este encontronazo público provocó que los cibernautas tomaran partido: algunos defendían a Jordi Martin y Shakira, mientras que otros a Piqué y a Clara Chía. También se hicieron memes al respecto.

"Una canción más y empezará a responder a los fans de Shakira". "No soportaste claramente". "Otra observación: finge que no te importa nada pero responde a este tuit demostrando que estás pendiente a Jordi. No eres bueno haciendo el papel de indiferente", se lee entre los muchos comentarios.