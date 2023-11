Piqué asegura que la gente no conoce toda la verdad de su ruptura con Shakira

Ciudad de México.- Gerard Piqué decidió hablar de lo que vivió después de separarse de Shakira en el 2022.

La ruptura entre la cantante y el exfutbolista se vio envuelta en polémicas, ya que se decía que Piqué había engañado a la artista con Clara Chía.

Objeto de críticas

Desde entonces, Gerard ha sido objeto de duras críticas que se han intensificado con las indirectas que Shak le ha lanzado en sus sencillos, entre los cuales destaca la sesión de tiradera que grabó junto al productor argentino Bizarrap.

No obstante, el ahora creador de la Kings League se sinceró en una entrevista que concedió al programa español El món a RAC1, donde externó su postura sobre todos los ataques por separarse de la barranquillera.

Si yo hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto… La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada. Gran parte de lo que la gente ha leído no es verdad. Pero que crean lo que quieran. Al final, mi vida la he vivido yo”

Manifestó Piqué

Toman partido

De la misma forma, el socio del streamer Iban Llanos subrayó que la gente tomó partido en su separación sin conocer todos los detalles de lo que sucedió en su entorno familiar.

“Pero la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado, y no quiero que salga porque es privado y es mío. Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré. La gente no sabe cómo soy. Es parte del circo”, culminó.