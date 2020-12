Piden a Adal Ramones que tenga dignidad, ya que no le dan su lugar en TV Azteca 

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 2 años de haber ingresado a la nómina de TV Azteca, Adal Ramones se ha visto en “habladurías” a cerca de su estancia en la televisora del Ajusco, ya que hasta se dijo hace poco más de un mes que regresaría a Televisa.

Pero ahora con los promocionales que realizó la empresa para la cual labora, el ex presentador de “Don´t, No lo Hagas” habría tenido poca participación y, según Alex Kaffie, dos marionetas tuvieron más notoriedad que él, por lo que le aconsejó que tuviera dignidad.

De pena ajena el lugar ¡tan desdibujado! que TV Azteca le dio dentro de sus promocionales navideños a Adal Ramones. Tan brevísimo es el instante en el que aparece que hay que agudizar la vista para darse cuenta que es él. No exagero, en dichos spots de Navidad tienen más notoriedad un par de marionetas que el conductor del extinto 'Otro Rollo'”, escribió.

El controversial comentarista opinó que Adal no debió presentarse en el comercial decembrino de la televisora que acaba de cancelar su programa “Don´t, No Lo Hagas” y ha sepultado su carrera.



Su llegada a TV Azteca

Después de un año de que Televisa le cancelara su contrato de exclusividad, Adal Ramones decidió ingresar a las filas de TV Azteca en mayo de 2018, donde fue recibido estupendamente, como así lo expresó en aquel entonces en el programa La Saga, de Adela Micha.

El comediante platicó a la revista Hola que no podía creer el recibimiento que tuvo por sus compañeros, quienes lo recibieron con fiesta y mariachi, además de haberse puesto a su completa disposición, lo que lo hizo sentir muy bien, aunque extraño.

“De repente me dicen, ‘¿qué trajes te gustan?’ -así eh, de no creerse-, y yo digo los Hugo Boss, los de la etiqueta roja, los fiteados, y me responden ¿cuántos quieres?, hasta pena me daba”, declaró al medio.

Adal expresó que se sentía muy agradecido con su empresa y con sus jefes, como Emilio Azcárraga y “Pepe” Bastón, con quienes creó una verdadera amistad, ya que a través de Televisa tuvo proyección a nivel internacional, pero tuvo que negarse a reunirse con ellos cuando firmó con la competencia.