Peso Pluma hizo un llamado a los artistas latinos para unir fuerzas

Tijuana, Baja California.- Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, hizo un llamado a los artistas latinos en una entrevista para el reportero Guadalupe Venegas, de la cadena NBC News.

Si nosotros nos unimos creo que podemos hacer muchas cosas, siendo latinos y poniendo el nombre de nuestros países muy en alto, el nombre de todo Latinoamérica muy en alto, se vio, se vio en Coachella, la mayoría de los headliners, de los artistas que fueron, son latinoamericanos, hablamos español, y creo que eso es lo que es más importante para nosotros” manifestó.

Posteriormente, el intérprete de temas como “El belicón” y “PCR” explicó la forma en que vive esta etapa donde es querido y aplaudido en cada una de sus presentaciones, y lo comparó con su gusto por el club de fútbol mexicano Atlas, de Guadalajara.

“No te podría explicar, es como, hace rato me preguntaste si le iba al Atlas o las Chivas, ¿por qué le voy al Atlas?, no sé, si te lo explico no me entenderías, así es el momento que estoy pasando, la verdad si te lo explico no lo entenderías porque es algo que nada más se siente aquí (en el pecho)”, expresó emocionado.

Proceso creativo

Y agregó: “el ver a todas las personas, el ver a todos singing my songs (cantando mis canciones), que yo hice cuando estaba, y que sigo haciendo con mi primo Tito que lo hacemos porque es nuestra pasión, porque es lo que nos gusta hacer día con día, el estar en un hotel y ponernos a escribir porque simplemente se nos vino una tonada a la cabeza, y al día siguiente ver a 15 mil personas en un estadio cantarla, es inimaginable”.

Finalmente, el artista no descartó colaborar con el reguetonero Bad Bunny, pues a pesar de la presunta rivalidad que existe entre ellos por la cima de los charts musicales, el mexicano aseguró que ambos “podrían hacer muchas cosas” juntos.