Peso Pluma: "No es bueno que los niños escuchen ésta música"

Hermosillo, Sonora. - Recientemente se ha dado a conocer que un niño decidió suicidarse debido a que sus padres le prohibieron escuchar la música de su cantante favorito, Peso Pluma. Como respuesta, varias escuelas han tenido que tomar medidas para frenar la fuerte influencia del mencionado artista y sus corridos tumbados entre los estudiantes.

Estas prohibiciones se basan principalmente en el contenido de los "corridos bélicos", los cuales, según la opinión de algunos, glorifican la violencia y el crimen organizado. Por lo tanto, se considera inapropiado para menores de edad.

¿Cuál es la opinión de Peso Pluma al respecto?

Durante una entrevista con el programa Soy Grupero de YouTube, el cantante mexicano reveló que su afición por los corridos surgió debido al entorno en el que creció y la influencia cultural de su región. En particular, mencionó que en Sinaloa, por ejemplo, es común que tanto niños como personas con familia en esa zona escuchen este género musical.

No estamos mintiendo ni inventando lo que decimos y cantamos", aseguró Doble PP. Sin embargo, también reconoció que no es la forma en que esos temas deberían llegar a los niños del país.

"A veces no es bueno que los niños vean o escuchen esto, pero es una realidad que se tiene que mostrar, se tiene que ver... No es como si estuviéramos respaldando o haciendo apología, es simplemente nuestro trabajo. Esa no es mi vida cotidiana, no estamos representando lo que se dice en el corrido", concluyó el cantante.

 

Con información de El Heraldo de México.

