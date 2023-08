Perrito recibe "friendship bracelets" y abrazos de fans de Taylor Swift

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el éxito del "The Eras Tour" en Ciudad de México, los fans de Taylor Swift han decidido compartir algunos de los momentos más tiernos y emblemáticos de tanto los conciertos como la preparaciones para ellos, tales como el intercambiar "friendship bracelets" con un perro guardián.

Tras su llegada al Foro Sol de la Ciudad de México para presenciar uno de los cuatro shows preparados por la intérprete de "Anti-Hero", un grupo de fanáticas se vieron tan abrumadas por la ternura del perrito de Seguridad "Randy" que decidieron intercambiar pulseras e incluso besitos con él.

Por medio de múltiples vídeos en TikTok, las denominadas "swifties" demostraron la dulce disposición del pastor alemán al permitirles colocarle pulseras en sus dos patitas delanteras.

Hasta se dejó dar un besito �� pic.twitter.com/6DmI3Boz0z— Fernanda Martinez (@shamfer) August 29, 2023

Del mismo modo, las fans declararon a Randy como "el mejor swiftie del planeta" e incluso una de ellas decidió darle un besito en la frente.

El intercambio de "friendship bracelets" o "brazaletes de la amistad" es una tradición que surgió en la base de seguidores gracias a la canción "You're on your Own, Kid".

Dicha canción trata, entre otras muchas cosas, sobre una historia de crecimiento, en la que Taylor describe múltiples situaciones en las que experimentó tristeza, rechazo y confusión.

Sin embargo, al final del día afirma haber logrado superar cada una de aquellas situaciones e invita a los oyentes a hacer pulseras de la amistad y disfrutar el momento.