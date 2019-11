"Perfectos desconocidos" estrena en el Nuevo Teatro Libanés

Primero fueron risas, después expresiones de sorpresa y finalmente silencios incómodos al llegar al desenlace de "Perfectos Desconocidos", obra que estrenó ayer en el Nuevo Teatro Libanés.



Ludwika Paleta, Michel Brown, Tiaré Scanda, Alex de la Madrid, Marcela Guirado, Juan Carlos Vives y Luis Arrieta subieron al escenario para plantear un juego que puede ser peligroso: ¿dejarían que alguien más revise su teléfono? Esta situación la viven los personajes de esta puesta en escena, escrita por Paolo Genovese, donde durante una cena de amigos este reto desatará conflictos y desastres.



"Tenía muchas ganas de hacer una comedia, tenía ganas de hacer una historia así como ésta, que al mismo tiempo puedes reírte y reflexionar. Creo que eso le pasó al público y eso le hace falta a mucha gente. Con tantas noticias malas que nos encontramos todos los días, sí encuentro este espacio como uno de soltar y de gozar", dijo Paleta.



El actor argentino Michel Brown tuvo la oportunidad de enfrentarse a un tipo de personaje que normalmente no le dan. En "Perfectos Desconocidos" interpreta a un cirujano plástico, padre de una adolescente y con un matrimonio de más de dos décadas, papel que también significó su bienvenida a las tablas de un escenario.



"Le tenía un poquito de miedo al teatro, lo esquivaba y me iba de serie en serie y películas, pero me estaba perdiendo desde hace muchos años una experiencia maravillosa, esta sensación de ansiedad y de miedo antes de hacer algo que amas es impagable, creo me había quedado un poco en piloto automático", comentó Michel Brown, quien con este montaje hace su debut en teatro.



"Hacer teatro es como lanzarse a una alberca sin saber si hay agua", expresó Ludwika Paleta al señalar que hoy más que nunca es muy complicado hacer teatro, pero siempre hay alguien que apuesta por él tanto arriba como abajo del escenario, como el productor Morris Gilbert, quien apostó a lo grande con esta puesta en escena, una historia ya probada tanto en cines como en teatros de España, Argentina y otras partes del mundo.



Para Luis Arrieta la versión teatral tiene muchas ventajas sobre la película, como que aquí el público decide a qué personaje seguir porque todos están en el escenario siempre y en el cine el director decide que ver y que no, por eso tienen la oportunidad de saber que están sintiendo u ocultan.



Aunque fue una noche donde el elenco estuvo rodeado de amigos, como Andrés Palacios, Gloria Aura, Ilse, Carina Ricco, Aracely Arámbula, Beto Torres, Mariano Palacios, Adriana Louvier, Gloria Aura, Faisy, por mencionar algunos, Ludwika aseguró que no siempre los estrenos son fáciles.



"Las noches de estreno son muy raras. Personalmente yo invito a mi familia y a mis amigos más cercanos, que saben que no siempre es la mejor función, que estamos nerviosos, que hay cosas que no salen. Entonces suceden dos cosas en los estrenos: que hay gente que te quiere mucho y viene a echarte todas las porras, y los curiosos que vienen nada más a mitotear, que viene a ver qué se va a encontrar y que no necesariamente va a salir de aquí hablando bien", expresó Ludwika.



Pero esa noche, con las 530 butacas del Teatro Libanés ocupadas, estos siete artistas lograron conquistar al público presente con su actuación, recibiendo un prolongado aplauso al final de esta primera función de una temporada que se proyecta al menos lo que resta del año.