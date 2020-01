Pepillo Origel se retira de los espectáculos

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, dio a conocer ante las cámaras del programa Hoy que se retira de los espectáculos.

‘‘Me retiro de los espectáculos, ya, yo creo que ya, ya di lo que tenía que dar, ya me voy, ya hice, ya trabajé, me quiero ir a vivir a otro lado, a ver que me va a cambiar la vida’’, afirmó el conductor.

Origel asegura que está consiente de su edad y pensó en el retiro porque prefiere que le pregunten ‘‘¿Por qué?’’, a que le digan ‘‘Ya vete’’.

En cuanto a quien podría ocupar su lugar, el famoso presentador señaló que nadie pero que sí le ve futuro a muchos.

‘‘Nadie, nadie puede ocupar mi lugar, nadie, que ocupen el suyo, el mío se queda ahí mira, así como esta silla, así vacía así se queda’’, expresó.

Juan José Origel nació en León, Guanajuato, México, el 14 de septiembre de 1947. Es presentador, periodista, actor y productor mexicano. Inicio su carrera como conductor del programa Ventaneando en 1996.