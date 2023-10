Pepillo Origel dice que quiere irse a España con su novio 46 años menor que él

CIUDAD DE MÉXICO.- El reconocido periodista de espectáculos, Pepillo Origel, ha conmocionado a sus seguidores al hacer una revelación inesperada sobre su vida personal. En una entrevista con su amiga Matilde Obregón, Origel confesó que está profundamente enamorado de un joven 46 años menor que él, marcando un capítulo inesperado en su vida.

Pepillo Origel, cuyo estilo "directo y sin rodeos" es su sello distintivo, ha mantenido en privado gran parte de su vida amorosa a lo largo de los años, sin mencionar que ha sido señalado por abusar sexualmente de al menos un joven menor de edad en el pasado.

Sin embargo, el periodista ha decidido compartir su relación con un hombre de 30 años, a quien conoció durante un viaje a España, menciona la revista Actitudfem. Con un aire de orgullo, Origel afirmó:

Según mencionó en la entrevista, planea presentar a su familia a su novio, una decisión que lo llena de emoción y que significa mucho para él. Origel expresó: "Estoy muy contento, es como volver a vivir".

En lo que parece ser una nueva etapa en su vida, Origel se muestra más abierto y sincero en cuanto a su propio romance. Sobre su relación con el joven que reside en Dubai, Origel confesó:

Lo que pasa es que conocí a alguien en Madrid y me encantó sentir lo que hace mil años no sentía, te lo juro, porque digo, pues ya no tengo edad para andarme enamorando ni andar haciendo esto ni nada, pero me encontré una persona que realmente vale mucho la pena".