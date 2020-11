“Pensé que iba a violarme”: La noche que Kate Del Castillo conoció a “El Chapo” Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Si algo ha marcado la carrera de Kate del Castillo para toda la vida es su encuentro con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015, con el propósito de que le cediera los derechos de su vida para realizar una película biográfica.

A cinco años de aquel suceso, la actriz aún recuerda algunos de los momentos más impactantes y fuertes que vivió aquella noche que fue huésped del peligroso capo mexicano, pues llegó a pensar que él iba a violarla.

Joaquín "El Chapo" Guzmán con Kate del Castillo y Sean Penn.

En una entrevista al programa “Red table talk: The Estefans”, Kate contó que cuando se reunió con el Chapo, no pensó que tendría que dormir en ese lugar, y menos que el propio narcotraficante sería quien la llevaría a su cuarto.

Me dijo, ‘amiga, creo que necesitas ir a dormir”’ Nosotros ni siquiera sabíamos que nos íbamos a quedar ahí y fue cuando pensé que me iba a violar y después me iba a matar o algo como eso”, contó Kate del Castillo.

"¿Y sabes algo? Él pudo haber hecho cualquier cosa que se le antojara, qué podía hacer yo.", continuó.

Antes de que “El Chapo” se fuera, Kate le pidió donar las ganancias de su biopic a quienes han perdido algún familiar a causa del crimen organizado.

”Entonces (El Chapo) me miró con sus grandes y poderosos ojos y me dijo: ‘Eso es lo que me gusta de ti, hagámoslo’. Nos abrazamos y dijo “me voy”. Entonces se fue y literalmente me arrastré a la cama, las piernas me temblaban, no podía creerlo. Me tumbé en la cama sin quitarme nada".

Esa reunión con el líder del Cartel de Sinaloa le causó grandes problemas a la actriz. En enero de 2016 se publicó un artículo en la revista Rolling Stone donde relataba a detalle la experiencia de Kate esa noche.

A raíz de eso, se vio envuelta en un conflicto legal que la orilló a huir a Estados Unidos por temor a ser detenida y encarcelada.