Película de terror de Winnie-the-Pooh podría atraer problemas de derechos de autor

Desde 1926, docenas de adaptaciones de radio y películas encantadoras y saludables han utilizado Winnie-the-Pooh de A. A. Milne, sin embargo, Winnie the Pooh: "Blood and Honey" no está entre ellas.

La aterradora película, que se estrenará en los cines estadounidenses el próximo miércoles, muestra a los adorables personajes de Milne, los personajes pasando hambre después de que Christopher Robin se va a la universidad y ya no está para alimentarlos.

Matan y se alimentan a su amigo el burro Eeyore antes de comenzar una ola de asesinatos.

Hay pocas esperanzas de que la película sea un gran éxito, sin embargo, la imagen sugiere un potencial disruptor para los grandes estudios cuyos derechos de autor sobre personajes conocidos están a punto de expirar.

Desde 1961, Walt Disney Co. ha estado a cargo de Winnie-the-rights Pooh's y ha mantenido las representaciones de Milne de los animales parlantes fieles al espíritu del conocido material original. Los derechos de autor expiraron en enero de 2022.

Desde entonces, Winnie-the-Pooh y sus amigos han estado a disposición del público para diversos fines. Blood and Honey fue escrita por Rhys Frake-Waterfield, un productor de cine de terror inglés que, según su cuenta de Instagram, ha estado "arruinando los recuerdos de la infancia desde 1991".

La compañía del ratón sin guarda silencio

Fathom Events, una distribuidora propiedad de los tres mayores estudios cinematográficos y estrenará la película en más de 1.500 salas de Estados Unidos. Blood and Honey ha recaudado $1 millón desde su estreno en México el mes pasado.

El Congreso de Estados Unidos modificó la ley de derechos de autor por última vez en 1998, ampliando el plazo a 95 años.

Los editores, los estudios de Hollywood y otros propietarios de derechos de propiedad intelectual enfrentarán problemas similares a medida que sus derechos expiren con el tiempo, según Scott Landsbaum, un abogado de Los Ángeles que representa a clientes de la industria del entretenimiento.

Todo el mundo sabe que Disney no va a hacer una película de Winnie-the-Pooh como asesino en masa, por lo que nadie se confunde de que se trata de una película de Disney”, dijo Landsbaum.

Si alguien copia o utiliza personajes de películas de Disney, la empresa puede optar por defender sus derechos de autor.